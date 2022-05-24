BBC’de, sabah haberlerinin yayımlandığı sırada ekranın alt kısmındaki şeritte izleyenleri şok eden "Manchester United çöptür" yazısı göründü.

Bu yazının görünmesinin ardından çok büyük tepki alan kanal, yayımladığı mesajda bir yanlış anlaşılma olduğunu bildirdi.

United taraftarları, yapılan bu büyük hatadan sonra adeta çılgına döndü.

BBC, attığı başlık için United taraftarlarından ve kulüpten özür dilemek zorunda kaldı.

Hatanın yapılmasından birkaç saat sonra durumun farkına varan çalışanlar, sunucusu Annita McVeigh aracılığıyla özür diledi.

Sunucu, yaptığı açıklamada bir hata olduğunu vurgulayarak neler olduğunu net bir şekilde ifade etti.

Yayım sırasında, rastgele bir şeyler yazıldığını ve bunun bilinçli bir şekilde yapılmadığının altını çizen McVeigh, verdikleri rahatsızlıktan dolayı insanların kendilerini affetmelerini istedi.

McVeigh, yaptıkları hatanın da kabul edilemez olduğunun farkındaydı. Ancak, yine de özür dilemesi hem kendisi hem de kanal açısından önemliydi.

Ne söylendi?

McVeigh olayla ilgili olarak şunları söyledi: "Tam biz futbol konusuna girmişken, biraz önce bazılarınız ekranın alt kısmında haberlerle birlikte uzanan şeritte oldukça sıra dışı bir şey fark etmiş olabilirsiniz.

"Manchester United hakkında bir yorum yapılıyordu ve umarım Manchester United taraftarları bundan rahatsız olmamıştır.

“Sadece neler olduğunu açıklamama izin verin.

"Perde arkasında biri, kaydı kullanmayı ve metin kaydına bir şeyler koymayı öğreniyordu, böylece ciddi olmayan rastgele şeyler yazıyorlardı ve bu yorum ortaya çıktı.

“Bunu gördüyseniz ve rahatsız olduysanız özür dilerim. Manchester United taraftarları, bu kesinlikle bir hataydı ve ekranda görünmemesi gerekiyordu."

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