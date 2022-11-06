Gerard Pique, cumartesi günü Camp Nou'da Barcelona oyuncusu olarak oynadığı son maçın ardından duygusal bir konuşma yaptı.

Pique, Camp Nou'daki son maçına çıktı

Barça, Almeria'yı 2-0 mağlup etti

Stoper, maçın ardından konuştu

NE OLDU? Pique, emekli olma kararını açıkladıktan sonra cumartesi günü Barcelona oyuncusu olarak Camp Nou'daki son maçını Almeria'ya karşı oynadı. Stoper, takıma kaptanlık yaptı ve oyundan çıkarken büyük alkış aldı. Pique daha sonra bitiş düdüğünün ardından bir konuşma yaparak taraftarlara hitap etti.

NE SÖYLENDİ: "Öncelikle teşekkürler. Tüm çalışma arkadaşlarıma, personele, antrenman sahasındaki insanlara, her gün her şeyi kolaylaştırmamıza yardımcı olan herkese. Hayatta, yaşlandıkça bazen sevmenin gitmek olduğunu anlıyorsunuz.

"Bu kadar sevgi, bu kadar tutkulu bir ilişki, sanırım artık bize yer açmanın, ara vermenin zamanı geldi ve inanıyorum ki gelecekte yine burada olacağım. Bu bir veda değil. Burada doğdum ve burada öleceğim."

BÜYÜK RESİM: Pique, Barcelona'dan kulüp efsanesi statüsüyle ayrıldı. Defans oyuncusu, kulüpte geçirdiği süre boyunca 30 kupa kazandı ve mevcut tüm büyük onurları elde etti. Pique daha önce gelecekte kulüp başkanı olarak geri dönmenin bir rüya olacağını ve bir noktada onu Camp Nou'da saha dışı bir rolde görmenin sürpriz olmayacağını kabul etmişti.

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BARCELONA İÇİN SIRADA NE VAR? Xavi'nin ekibi, salı günü takımın Dünya Kupası molasından önceki son maçında Osasuna ile oynayacak.