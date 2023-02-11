Bayram Tutumlu: Rafael Nadal Türkiye'de yardım maçı oynayacak

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,8'lik deprem ülkemizde binlerce can kaybına neden olurken, dünyaca ünlü futbol kulüpleri de Türkiye'nin yardımına koştu.

Hayatını İspanya'da sürdüren dünyaca ünlü Türk menajer Bayram Tutumlu'nun girişimleri sonrasında çok sayıda İspanyol kulübü depremzedeler için oldukça büyük yardımlarda bulundu.

Florentino Perez yönetimindeki Real Madrid afet bölgesine toplamda 3 bin 733 kısa kollu gömlek, 3 bin 440 adet uzun kollu gömlek, 398 atlet, 879 pantolon, 419 yağmurluk, 212 kaban, 2 bin 108 sweatshirt, 58 eşofman takımı, 1576 eşofman üstü ve 7 bin 219 adet çorap gönderirken, Tutumlu GOAL Türkiye'den Uğur Aktan'a verdiği demeçte Real Madrid'in yaptığı yardımların önümüzdeki günlerde süreceğini ve Sevilla ve Atletico Madrid'in yanı sıra tenis efsanesi Rafael Nadal'ın da sırada olduğunu söyledi.

"Her gün başka kulüplerden farklı yardımlar alıyor ve bunları Türkiye'ye yolluyoruz.

Atletico Madrid'in sahibi Miguel Angel Gil ile her gün birlikteyiz ve onlar da Real Madrid gibi gerekeni yapacak. Bağlantılarımızı devreye sokunca herkes elinden gelen desteği vermeye çalıştı.

Az önce Rafael Nadal ile konuştum ve Türkiye'de geliri depremzedelere bağışlanacak bir yardım maçı oynamayı kabul etti. Real Madrid'in yardımını konsolosluğa teslim ettik, kısa süre sonra Türkiye'de olacak. Arkadaşım Florentino Perez yardımların devam edeceğinin sözünü verdi.

Bu arada Sevilla Sportif Direktörü Monchi de depremzedelerimiz için 10 bin euro bağışta bulundu. Sevilla Pazartesi günü çok sayıda kıyafet, çadır ve battaniye yollayacak.

Bu arada kendi kişisel koleksiyonumun en özel parçalarından birini de depremzedeler için satışa çıkardım. Gheorghe Popescu'nun Galatasaray'a UEFA Kupası'nı kazandıran penaltı vuruşunu yaptığı sırada ayağında olan kramponu bildiğiniz gibi bendeydi ve bu tarihi kramponu satarak elde ettiğim tüm geliri depremzedelere göndereceğim.

Ülkemizdeki depremzedelerimiz için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz"