Yaz transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Erling Haaland'ın Bayern Münih ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Premeir Lig'de Manchester City formasıyla fırtına gibi Erling Haaland'ın İngiliz devindeki kontratı futbol dünyasının gündemini son haftalarda fazlasıyla meşgul ederken, Alman basınından bu konuda dair sürpriz bir iddia geldi.

Bild'in baş muhabiri Christian Falk, Bayern Insider adlı podcast programında Dortmund'da oynadığı dönemde Bayern Münih'in de Norveçli golcüyle ilgilendiğini ancak Haaland'ın kontratına serbest kalma maddesi ekletme isteğinin bu transferinin önüne geçtiğini belirtti.

Bayern Münih geleneklerine aykırı istek

Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic de Eylül ayında bu iddiayı doğrular nitelikte bir açıklama yapmış ve yaz transfer döneminde Haaland ile bazı görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıklamıştı. Falk'ın aktardığı bilgiye göre Franck Ribery'den bu yana herhangi bir oyuncusunun kontratına serbest kalma maddesi eklemeyen Bayern Münih, son yıllarda bunu bir kulüp geleneği haline getirmiş durumda.

Haaland'ın Manchester City'ye transferinde İngiliz ekibinin bu talebi kabul etmiş olmasının etkili olduğu öne sürülürken, bu iddia yıldız oyuncunun 2024'te 200 milyon euro karşılığında serbest kalacağı yönündeki iddiaları da güçlendirdi. İddiaları onaylayan Falk bir adım ileri giderek söz konusu serbest kalma maddesinin 2025'te 175, 2026'da ise 150 milyon euro olacağını öne sürdü.