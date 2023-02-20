Alman devi Robert Lewandowski'yi unutturacak bir transfer için harekete geçti.

Bundesliga'da zirvede yer alsa da Robert Lewandowski'nin ayrılığının ardından büyük bir kan kaybı yaşayan Bayern Münih, Premier Lig ekibi Tottenham'ın golcüsü Harry Kane'i kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

İspanyol basınından Todofichajes'ta yer alan habere göre santrfor arayışlarına başlayan Bayern, büyük bir bonservis ödemeye de hazır.

Rekor peşinde koşuyor

Kulübün efsane oyuncularından Thomas Müller'in takımdan ayrılabileceği yönündeki iddiaların ardından üst düzey bir golcü transfer etmek isteyen Alman ekibi, Kane için Tottenham'a 110 milyon euro önermeyi planlıyor. Transferin gerçekleşmesi halinde kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu olacak olan Kane bu sezon 24 Premier Lig maçında 17 gol atmıştı.

29 yaşındaki oyuncunun kontratının 2024 yazında bitecek olması ve henüz yeni sözleşme imzalamaması transferin gerçekleşme olasılığını yükseltiyor. Premier Lig'de toplamda 306 maça çıkan Kane, 200 golle lige tarihinin en skorer üçüncü oyuncusu olmuştu.

261 gole ulaşarak lig tarihinin en skorer ismi olmak isteyen Kane, Bayern'in teklifini kabul ederse büyük bir ihtimalle Alan Shearer'ı geçemeyecek.