Alman devi daha önce reddedilen iki teklifin ardından Tottenham’ın kapısını bir kez daha çalacak.

Alman devi Bayern Münih, Robert Lewandowski’nin ardından geçtiğimiz sezon yaşadığı gol problemini çözmek için kesenin ağzını açtı.

Tottenham forması giyen Harry Kane’i kadrosuna katmak isteyen Thomas Tuchel’in takımı reddedilen ilk iki teklifin ardından üçüncü bir teklif sunmaya hazırlanırken, Tuchel de sabırsızlıkla bu transferin resmiyet kazanmasını bekliyor.

Kane gelirse Mane yolcu

ESPN’de yer alan habere göre daha önce yapılan 80 milyon sterlinlik teklifin reddedilmesi sonrasında teklifi yükseltmek isteyen Bayern, Tottenham’ın başkanı Daniel Levy engeline takılabilir. Kane’nin Bayern’in teknik direktörü Tuchel ile yaptığı gizli görüşmeden dolayı son derece rahatsız olan Levy, oyuncusunu bırakmak istemiyor ve Tottenham yıldız isme yeni sözleşme imzalatmaya çalışıyor.

Geride bıraktığımız sezonda forma giydiği 38 karşılaşmada rakip fileleri 30 kez havalandıran 29 yaşındaki Kane bu üst düzey performansına rağmen gol krallığını Erling Haaland’a kaptırmıştı.

Hücum hattını Kane ile güçlendirmek isteyen Bayern’in bu transferi sonuçlandırması halinde Senegalli yıldızı Sadio Mane ile yollarını ayırması bekleniyor.