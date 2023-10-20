Bayern Münih’ten Noussair Mazraoui ve barış mesajı

Bayern Münih, Noussair Mazraoui'nin Filistin'e desteğini açıklamasının ardından Faslı oyuncuyla detaylı bir görüşme gerçekleştirildiğini duyurdu. Sosyal medya yorumları Mazraoui'nin Bayern'deki geleceğinin tehdit altında olduğuna dair haberlere yol açtı ancak kulüp, milli aradan döndükten sonra yıldız oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirerek, gerilimi yatıştırdı.

“FC Bayern Münih bu hafta Noussair Mazraoui ile detaylı ve açıklayıcı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin nedeni Mazraoui'nin yaklaşık iki hafta önce İsrail'e yönelik terörle bağlantılı olarak Instagram'da yaptığı paylaşımlardı ve bu paylaşımlar kızgınlık ve eleştirilere yol açmıştı.

FC Bayern ve Noussair Mazraoui, Orta Doğu'daki çatışmanın ve şiddetin, barışa kendini adamış olan Almanya'ya taşınmasına şiddetle karşı çıkmaktadır. Nefret ve şiddetin hiçbir türünün Almanya'nın siyasi kültüründe yeri yoktur.

FC Bayern Almanya'daki Yahudi toplumunun ve İsrail'in yanındadır; hiçbir şey çocukların ve ailelerin öldürülmesini haklı gösteremez”