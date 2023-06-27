Golcü problemi yaşayan Alman devi kadrosunu İngiltere Milli Takımı’nın santrforuyla güçlendirmek istiyor.

Robert Lewandowski'nin Barcelona’ya transferinin ardından gol yollarında büyük bir problem yaşayan ve Bundesliga'da son haftaya ikinci sırada giren Bayern Münih, İngiliz golcü Harry Kane'i transfer etmek istiyor.

Alman ekibinin bu transfer için Tottenham’a 70 milyon Euro tutarında resmi teklif yaptığı öğrenilirken, Alman basınından Bild İngiliz ekibinin bu transfer için 100 milyon euro talep ettiğini öne sürdü.

Mane beklentileri karşıyalamadı

Geride bıraktığımız sezonda Premier Lig’deki 38 maçın tamamında forma giyen ve oldukça yüksek bir istikrara sahip olan Kane, rakip fileleri 30 kez havalandırsa da gol krallığı yarışında inanılmaz bir sezon geçiren Erling Haaland’ın arkasında kalmıştı. İngiltere Milli Takımı’nın da vazgeçilmezleri arasında yer alan Kane, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde oynadığı dört maçta beş gol attı.

Lewandowski’nin takımdan ayrılmasının ardından gol yollarında büyük bir sıkıntı yaşayan Bayern Münih’te geride bıraktığımız sezonun en golcü oyuncusu sezonu ligde 14 golle tamamlayan Alman yıldız Serge Gnabry olmuştu.

Liverpool’dan büyük umutlarla transfer edilen Sadio Mane ise büyük bir hayal kırıklığı yaratmış ve 44 maçta 14 golde kalmıştı.