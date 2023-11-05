Sivri dilli Thomas Tuchel, Borussia Dortmund maçındaki harika galibiyete rağmen röportajı erken bitirmeyi seçti.

Tuchel, Hamann ve Matthaus ile röportajı erken bitirdi

Uzmanlar Bayern'i eleştirmişti

Kane, Dortmund maçında hat-trick yaptı

NE OLDU? Sert mizacıyla tanınan Thomas Tuchel, Alman eski millî oyuncular Didi Hamann ve Lothar Matthaus'a sert tepki gösterdi. Matthaus; Tuchel'i, Bayern'in Almanya Kupası'nda 3. Lig ekibi Saarbrucken'e yenilmesinin ardından eleştirmişti. Tuchel ve Bayern, Der Klassiker'de Dortmund'u 4-0 mağlup ederek bu eleştirilere yanıt verdi.

NE SÖYLEDİ? Sky ile yaptığı röportajın başında Tuchel doğrudan Hamaan ve Matthaus'a seslendi ve şunları söyledi: "Takım ile teknik direktör arasındaki gerilime ve bir gelişim eksikliğine rağmen 4-0 kazanmak çok şaşırtıcıydı. Peki bugün ne oldu? Lothar bilmiyorsa belki Didi biliyordur. Takımımdan son derece mutluyum."

Matthaus cevap vermek istediğinde Tuchel röportajı şu sözlerle sonlandırdı: "Ne istersen söyleyebilirsin ama ben tartışmanın bir parçası olmak istemiyorum. Bugün 4-0 kazandık ama şimdi 180 derecelik bir dönüş yapmak zorundasın. İyi eğlenceler!"

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SIRADA NE VAR? Bayern, şimdi dikkatini çarşamba akşamı evinde Galatasaray'a karşı oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta mücadelesine çevirmiş durumda.