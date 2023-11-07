Bayern Münih'in Alman hocası Thomas Tuchel, Galatasaray'ın ilk maçtaki güçlü yönlerine vurgu yaparak daha iyi olmaları gerektiğini söyledi.

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba gecesi Galatasaray ile oynanacak maç öncesinde kaleci Manuel Neuer ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alman hoca, Galatasaray'ın ilk maçta çok cesur oynadığını ve çok efor sarf ettiğini vurguladı.

Thomas Tuchel neler söyledi?

İstanbul'da 3-1 kazandıkları karşılaşmayı yorumlayan Tuchel, şunları söyledi:

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"Galatasaray çok güçlüydü. Çok yoğun ve cesur oynuyorlardı. İlk 70 dakika boyunca adam adama oynadılar. Çok koştular ve biz de çok fazla baskıya dayanmak zorunda kaldık.

"Hassasiyete, topa sahip olma konusunda harekete ve iyi yapılanmaya ihtiyacımız var. Ayrıca Dortmund maçındaki hücum gücümüzü de yanımıza almak istiyoruz. Yoğun ve zor bir maç bekliyorum."

Thomas Tuchel: "Sabırsızlanıyoruz"

Tecrübeli teknik direktör, Türkiye'deki karşılaşmada gergin olup olmadıklarının sorulması üzerine ise şu yanıtı verdi:

"Gergin değildik ama hata yapmaya meyilli olduğumuz çok yoğun bir maçtı. Galatasaray topla ve topsuz alanda son derece yüksek bir tempoda oynadı.

"İkinci yarıda çok daha iyiydik, daha iyi geçiş hücumları yaptık. Daha sonra verimliliğimiz sayesinde maçı kazanmayı başardık. Tabii ki şanslıydık da.

"Şampiyonlar Ligi'nde bildiğim şey deplasman maçlarının zor olduğu. Kalite gittikçe birbirine yaklaşıyor.

"Topa sahip olduğumuzda çok fazla hareket etmemiz ve geçiş oyunumuzu ne zaman sahaya yansıtacağımıza dair iyi kararlar vermemiz gerekecek. Yoğun ve dengeli bir maç bekliyoruz ve sabırsızlanıyoruz."