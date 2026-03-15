Bayern Münih'te kaleci krizi: 16 yaşındaki kaleci eldivenleri giyebilir

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atalanta ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde ciddi bir kaleci kriziyle karşı karşıya kaldı.

Alman devinde birinci kaleci Manuel Neuer ve yedek kaleci Sven Ulreich sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Üçüncü kaleci Jonas Urbig ise yaşadığı sarsıntı sonrası iyileşme sürecinde bulunuyor ve maçta oynayıp oynayamayacağı henüz netlik kazanmış değil.

Bu durum, teknik direktör Vincent Kompany’yi beklenmedik bir kararla karşı karşıya bıraktı.

Bayern Münih’in kaleci sıkıntısı, Ulreich’in de sakatlanmasıyla daha da büyüdü. 37 yaşındaki deneyimli kaleci, Bayer Leverkusen ile oynanan ve 1-1 sona eren maçta sağ adalesinde yırtık yaşadı.

Kulüpten yapılan açıklamada Ulreich’in bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

16 yaşındaki kaleci sahneye çıkabilir

Eğer Urbig de Atalanta karşısında oynayamazsa Bayern Münih’in kalesini genç bir oyuncunun koruması bekleniyor. Bu durumda en güçlü aday 16 yaşındaki kaleci Leonard Prescott.

New York doğumlu olan Prescott, Bayern’in U19 takımında gösterdiği performansla dikkat çekti ve bu sezon birkaç kez A takım maç kadrosuna dahil edildi.

Prescott’un Atalanta maçında sahaya çıkması durumunda Bayern Münih tarihinin en genç kalecisi ve kulüp tarihinin en genç ikinci futbolcusu olması bekleniyor.

Alternatif Jannis Bärtl

Teknik heyetin değerlendirdiği bir diğer seçenek ise 19 yaşındaki kaleci Jannis Bärtl. Genç kaleci, Bayern Münih’in rezerv takımıyla Regionalliga’da düzenli olarak forma giyiyor.

Bärtl, yıl başından bu yana oynadığı 11 maçta 11 gol yerken dört karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. Genç kaleci geçtiğimiz ay Borussia Dortmund ile oynanan maçta da ilk kez A takım kulübesinde yer almıştı.

Bayern Münih, Atalanta ile oynadığı ilk maçı 6-1 kazanmış durumda. Bu nedenle Alman ekibi rövanş karşılaşmasına oldukça rahat bir avantajla çıkacak.

Bu durum, kalede genç bir oyuncunun görev alması halinde oluşabilecek riskleri de bir miktar azaltıyor. Teknik direktör Kompany’nin hangi kaleciyi tercih edeceği ise maç günü netlik kazanacak.