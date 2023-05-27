Alman devi şampiyona olsa da son haftaya ikinci sırada girmenin faturasını kesti.

Nefesleri kesen bir son haftanın ardından Dortmund’un sahasında Mainz’a takılmasıyla beraber, Köln deplasmanında 2-1 kazanarak şampiyona olan Bayern Münih’te şampiyonluğun ardından radikal kararlar alındı.

Alman ekibi şampiyonluk kutlamalarının henüz ilk dakikalarında futbolun en yetkili iki ismi Hasan Salihamidzic ve Oliver Kahn’ın görevden alındığını açıkladı.

Oliver Kahn yaşadığı grip nedeniyle Köln karşılaşmasında tribünde yer almazken, Salihamidzic maçı son saniyelere dek büyük bir heyecanla tribünde takip etmişti.

Nagelsmann kararı etkili oldu

Kahn’ın görevine şu anda kulüpte finans müdürü olarak görev yapan Jan-Christian Dreesen’in atandığı belirtilirken, bu kararda kulübün son haftaya ikinci sırada girmesi bir hayli etkili oldu.

Bayern Münih hatırlanacağı gibi ligde Dortmund’un bir puan gerisindeyken ve Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam ederken Julian Nagelsmann ile yolları ayırmış ve teknik direktörlük koltuğuna Thomas Tuchel’i oturtmuştu. Oliver Kahn’ın ısrarlar sonrasında alınan bu karar oldukça tartışılmış ve çok sayıda futbol otoritesi ile Bayern Münih futbolcuları alınan bu karara anlam veremediklerini ifade etmişti.