FC Bayern'in cumartesi öğleden sonra yaptığı açıklamaya göre Neuer, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Ayağındaki tendonun devam eden tahrişi, 40 yaşındaki kaleciyi bir kez daha sahalardan uzak kalmaya zorluyor.





Neuer, ayağındaki sorun nedeniyle geçen hafta sonu RB Leipzig karşısında alınan 6-1'lik iç saha galibiyetinde ve daha önce Şampiyonlar Ligi'nde Viking Stavanger deplasmanında forma giyememişti. Hafta içinde FC Arsenal ile oynanan ve 2-2 biten Şampiyonlar Ligi mücadelesinde FC Bayern'in kalesine dönmüştü ancak şimdi yeniden sahalardan uzak kalacak.





Leipzig ve Stavanger maçlarında olduğu gibi Neuer'in yerine Jonas Urbig oynayacak. FC Bayern'de Neuer'in halefi olarak yetiştirilen 23 yaşındaki kaleci, bu sezon tüm kulvarlarda dört kez forma giydi. Ayrıca Almanya Milli Takımı'yla da iki maça çıktı. Bu nedenle Bayern'in, kalecisinin maç ritminden yoksun olabileceği konusunda endişelenmesine gerek yok.

FC Bayern'de Manuel Neuer dışında kimler yok?

Şampiyon Bayern, sezona güçlü başlayan ve ligde üçüncü sırada bulunan Freiburg deplasmanında başka önemli oyuncularından da yararlanamayacak. Orta sahanın lideri Joshua Kimmich, Arsenal maçında olduğu gibi ailesindeki bir vefat nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca hücum oyuncusu Luis Diaz (kas lifi demetinde küçük yırtık), oyun kurucu Jamal Musiala (uyluk kası sakatlığı) ve stoper Min-jae Kim (kas zorlanması) de sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.

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Üstelik Breisgau'da yalnızca bazı as oyuncular değil, teknik direktör de takımın yanında olamayacak. Vincent Kompany, cuma günü ikinci takımın antrenmanını izlerken antrenman tesisinde yere yığılmıştı. Belçikalı teknik adam bunun üzerine Münih'teki bir hastaneye götürüldü ve o zamandan beri burada tetkikleri sürüyor.

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Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, cumartesi sabahı düzenlediği basın toplantısında Kompany'nin durumunun stabil olduğunu doğruladı. Yakın zamanda ağır bir viral enfeksiyon geçiren 40 yaşındaki teknik adamın ne zaman dönebileceği ise belirsiz. Eberl, "Vinnie'ye ihtiyacı olan tüm zamanı vereceğiz, bir zaman çizelgesi oluşturmayacağız. NE olduğunu ve NASIL olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Ancak haftalardan söz edeceğiz, bunun hepimiz için açık olması gerekiyor" dedi.

Freiburg'da Kompany'nin yerine yardımcı antrenör Aaron Danks görev yapacak. 43 yaşındaki İngiliz, 2024'te Kompany ile birlikte Säbener Straße'ye gelmişti.