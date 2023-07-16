Bayern Münih, Harry Kane'e Avrupa kupalarında oynama fırsatı veriyor.

Bayern Münih Onursal Başkanı ve Denetim Kurulu Üyesi Uli Hoeness, Harry Kane ile ilgili çok açık konuştu. Hoeness, İngiliz santrforu kadrolarına katmak istediklerini net olarak söyledi.

Ne dedi?

Sport1'e konuşan Hoeness, Harry Kane transferine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kane ile yaptığımız tüm görüşmelerde oyuncu, kararını verdiğini bize net bir şekilde gösterdi. Eğer istiyorsa onu transfer edeceğiz.

"Avrupa'da oynamak istiyor ve Tottenham gelecek yıl Avrupa kupalarında olmayacak. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine gelmek için bir fırsatı daha var.

"Kane'in en sevdiğimiz yönü, danışmanlarının, yani babası ve ağabeyinin çok sıcak kanlı olması. Şimdiye kadar her zaman sözlerinin arkasında durdular. Eğer bu şekilde kalırlarsa sorun olmaz."

Hoeness ayrıca Kane'in menajeri ve ailesiyle yapılan görüşmelerin de olumlu geçtiğini bildirdi.

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Bayern şimdiye kadar Kane için iki teklifte bulundu. Bu tekliflerin sonuncusu 100 milyon Euro bonservis ücreti içeriyordu.

Ancak Spurs'ün, yıldız oyuncusuna 120 milyon Sterlin'lik bir değer biçtiği söyleniyor. Bayern ayrıca Kane için Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain ile rekabet ediyor.

Kane şu anda Tottenham ile sezon öncesi hazırlık kampı için Avustralya'da bulunuyor. İngiliz golcü muhtemelen 2023-24 sezonunun hazırlıklarında takıma dahil olacak.