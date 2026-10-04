Modern futbolda kulüplerin ustalığı harcadıkları paranın büyüklüğüyle değil, başkalarının göremediğini görüp onlardan önce harekete geçme becerileriyle ölçülür. İşte Michael Olise'nin Bayern Münih ile olan hikâyesi bunu açıkça gözler önüne seriyor.

İki yıl önce Crystal Palace'tan ayrılan oyuncu, bugün Bundesliga'nın en değerli ismi haline geldi (Transfermarkt'a göre 180 milyon euro). Buna karşılık büyük İngiliz kulüpleri, ellerinin altındaki bir fırsatı uzaktan izliyormuş gibi görünüyor.

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İşin ilginç yanı, Olise tamamen İngiliz ortamının bir evladı. Londra'da doğdu; Arsenal, Chelsea ve Manchester City akademileri arasında dolaştı ve bu sahalardan sadece birkaç mil uzakta parladı. Buna rağmen bu kulüplerin hiçbiri onu elinde tutmayı ya da geri kazanmayı başaramadı.

Chelsea en yakın olanıydı ve transferi iki kez kaçırdı. 2023 yazında 35 milyon sterlinlik serbest kalma bedelini devreye soktu, ancak uzman Duncan Castles'ın ortaya koyduğuna göre doğru yasal prosedürleri izlemediği için başarısız oldu. Böylece oyuncu Palace ile yeni bir sözleşme imzaladı.

Takip eden yıl Londra kulübü yeniden geri döndü, ardından maliyet karşısında geri çekildi. Manchester United'a gelince, oyuncu Manchester United'ın birbirini izleyen iki yönetimi nezdinde takdir gören bir isim olmaya devam etti, ancak bu beğeni bir karara dönüşmedi. Newcastle ise mali nedenlerle yarıştan çekildi.

Kazançlı bahis

Öteki tarafta ise Bayern özgüvenle harekete geçti. Oyuncunun ve kulübünün taleplerini karşılamaya hazır tek taraf oydu ve 60 milyon euroya varan bir bedel ödedi. Ancak son sözü söyleyen para değildi. İngiliz Telegraph gazetesine göre Olise, Şampiyonlar Ligi için ve teknik direktör Vincent Kompany ile vizyonu konusunda kendisini ikna ettiği erken görüşmelerin ardından Bayern'i tercih etti.

Transferin arkasında Bavyera kulübünün sportif direktörleri Max Eberl ve Christoph Freund vardı. Bayern Münih'in felsefesini en iyi özetleyen şey ise belki de onursal başkan Uli Hoeness'in Fransız oyuncuyu hiç tanımadığını ve kulübün tüm güvenini sportif yöneticilerine verdiğini itiraf etmesidir.

Sonuç ise Bayern Münih'in bahsi kazandığını ilan etti: 111 maç, 45 gol ve 47 asist. Üstelik tüm bunlar, Bundesliga'nın rekortmen şampiyonuna transfer olduğu sırada ne Fransa A Milli Takımı ile ne de Şampiyonlar Ligi'nde bir maç oynamamış bir oyuncudan geldi. Ancak Olise bir şans eseri değil, ne istediğini bilen ve yetenek avlama sanatını büyük ölçüde ustalıkla icra eden bir sistemin meyvesiydi.



