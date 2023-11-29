Bayern Münih'in Alman teknik direktörü Thomas Tuchel, Kopenhag maçı için 'rotasyon' vurgusu yaptı.

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, bu gece FC Kopenhag ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçında rotasyon yapacaklarını açıkladı.

Alman hoca, bu sezon üçüncü millî maç arası dönüşü olduğunu vurgulayarak futbolcuların zorluk yaşayabileceklerini belirtti.

Thomas Tuchel neler söyledi?

Kopenhag maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Tuchel, kadro seçimiyle ilgili şunları söyledi:

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"Kasım ayıyla birlikte tam üçüncü kez millî maç arasından dönmüş olduk. Bu, kolay bir şey değil.

"Oyuncular zorluk yaşayabilirler bu gayet normal ancak biz istediğimiz sonucu almak istiyoruz.

"Kopenhag'a karşı rotasyon yapabiliriz. Ama yine de bu bir Şampiyonlar Ligi maçı.

"Grupta zaten birinciyiz ama bu maçın önemsiz olduğu sinyalini vermek istemiyoruz. Rotasyon yaparsak bu forma rekabetini yüksek tutmak için olacaktır."

Galatasaray maçında sakatlanan Jamal Musiala hakkında da konuşan Tuchel, "Son antrenmanda yalnızca 20 dakika bizimle idman yaptı. Kopenhag maçında riske etmeyeceğiz ancak ligde oynayacağımız karşılaşmada formasına kavuşacak" ifadelerini kullandı.

Bayern Münih, 29 Kasım Çarşamba gecesi saat 23.00'te Kopenhag'ı konuk edecek.