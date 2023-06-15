Bayern Münih, Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim-Min Jae'yi renklerine bağlamak için ciddi bir yol kat etti.

Napoli'nin savunma oyuncusu Kim-Min Jae, Avrupa'da bu yaz en fazla konuşulan futbolculardan biri.

Fenerbahçe'den Napoli'ye giden ve tarihi İtalya Serie A şampiyonluğunun bir parçası olan Güney Koreli stoper, sergilediği performans ile Avrupa'nın devlerini peşine taktı.

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın Min-Jae'ye yakın olduğu söyleniyordu ancak gazeteci Fabrizio Romano, ortaya yeni bir iddia attı.

İddialar neler?

Romano'ya göre Bayern Münih, Güney Koreli oyuncu ile transfer görüşmeleri yaparak Manchester United'a büyük bir darbe indirdi.

Bundesliga şampiyonu, bu yaz Min-Jae'yi kadrosuna katmak için çok büyük uğraş veriyor. Münih, 26 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerinden şu ana kadar 'olumlu' sonuçlar aldı.

Kim-Min Jae'nin 2022/23 sezonu performansı

Güney Koreli stoper, geçtiğimiz sezon Napoli forması ile tüm kulvarlarda toplamda 45 maça çıktı. Savunmadaki kritik müdahaleleriyle beğeni toplayan Min-Jae, iki gol atarken iki de asist yaptı.

Tecrübeli oyuncu, Serie A'da ise 35 karşılaşmada forma giydi.