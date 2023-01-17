Alman devi Manuel Neuer'in sakatlığı sonrasında Empoli'nin kalecisi için 20 milyon euro teklif etti.

Kayak yaparken sakatlanan Manuel Neuer'in boşluğunu doldurmak için kaleci arayışlarını sürdüren Bayern Münih için gündeme gelen son aday Empoli'nin kalecisi Guglielmo Vicario oldu.

İtalyan basınından çok sayıda kaynak Alman ekibinin Vicario için İtalyan ekibine 20 milyon euroluk teklifte bulunduğunu öne sürdü. Empoli'nin 26 yaşındaki kaleci için 30 milyon euro istediği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon yaptığı 152 kurtarışla Serie A'nın en fazla kurtarış yapan kalecisi olan Vicario'yu yaz transfer dönemine dek takımda tutmak isteyen Empoli'nin teklifin 30 milyon euroya yükseltilmesi halinde satışa onay vermesi bekleniyor.

Empoli kolay bırakmayacak

Vicario'nun ayrılma ihtimaline karşılık alternatif arayışlarına başlayan Empoli, Monza'dan Alessio Cragno ile ilgileniyor.

Bu sezon forma giydiği 19 karşılaşmanın altısında kalesini gole kapayan Vicario kalesinde 24 gol gördü. Empoli Teknik Direktörü Paolo Zanetti takımının Pazartesi gecesi Sampdoria'yı 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından Vicario'nun takım için son derece önemli bir isim olduğuna dikkat çekmiş ve Empoli'nin oyuncuyu kolayca bırakmayacağının sinyallerini vermişti.