Alman devi bir süredir devam eden kaleci arayışlarına nokta koydu.

Manuel Neuer'in kayak yaptığı sırada ayağını kırması nedeniyle kaleci arayışlarına hız veren Bayern Münih, Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'tan Yann Sommer'i 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre transfer bedeli 1.5 milyon euroluk bonuslarla 10 milyon euroya ulaşabilecek.

BILD'de yer alan habere göre Sommer için Bayern Münih'ten daha önce gelen teklifleri reddeden Mönchengladbach teklifin neredeyse iki katına çıkartılması üzerine geri adım attı.

Bundesliga'nın en istikrarlı oyuncularından

37 yaşındaki Neuer'in ilerleyen yaşına rağmen formasını kaptırmaması nedeniyle uzun süredir 1 numaralı mevki için büyük bir harcama yapmayan Bayern, böylece kalesini İsviçreli eldivene emanet etti.

Mönchengladbach'a 2014-2015 sezonu başında Basel'den transfer olan Sommer, İsviçre Milli Takımı'nın da en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

34 yaşındaki İsviçreli kaleci bu sezon takımıyla 11 maçta forma giyerken, transfer olduğu günden bu yana sergilediği üst düzey performansla Bundesliga'nın en istikrarlı kalecilerinden biri olarak gösteriliyor.