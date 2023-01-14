Kış transfer döneminde kadrosuna bir kaleci eklemek isteyen Bayern Münih, geçici çözüm içn arayışlarını sürdürüyor.

Kayak yaparken sakatlanan Manuel Neuer'in yerine kaleci arayan Bayern Münih, bu problemle boğuşurken gündeme gelen son isim Borussia Mönchengladbach'ın kalecisi Yann Sommer oldu.

Bavyera ekibi için Sommer için talep edilen 8 milyon euroyu ödemeye yanaşmazken, arayışlar sırasında Bosnalı kaleci Vladan Kovacevic'in adı öne çıktı.

Hayali Premier Lig

Polonya Ligi takımlarından Rakow Czestochowa takımının kalesini koruyan oyuncunun menajeri Vranjkovic yaptığı açıklamada oyuncusunun hayalinin Premier Lig'de oynamak olduğunu belirtirken, Bayern Münih'e geçici transferinin bu hayale yönelik bir köprü olabileceğini ve genç kalecinin altı ay boyunca Alman devinde forma giyebileceğini söyledi.

Kovacevic'in bir İngiliz kulübü tarafından satın alındıktan sonra Bayern Münih'e kiralanabileceğini belirten Vranjkovic, "Altı ay Bayern'de oynadıktan sonra yeniden İngiltere'ye dönebilir ve böylece herkes mutlu olabilir" dedi. 1,92 boyundaki 24 yaşındaki kaleci yaz transfer döneminde 300 bin euroya transfer olduğu takımında 14 maça çıkmıştı.