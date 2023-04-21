Bayern Münih Julian Nagelsmann’ın ardından bir önemli isimle daha yol ayrımına geldi.

Julian Nagelsmann’ın yerine Thomas Tuchel’i göreve getiren ancak buna rağmen Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City’ye elenmekten kurtulamayan Bayern Münih’te sular durulmuyor. Son olarak Sadio Mane’nin Leroy Sane’ye yumruğuyla sarsılan Alman devinde şimdi de kulüp CEO’su Oliver Kahn’ın kısa bir süre içerisinde görevden alınmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Futbolculuk kariyeri boyunca hem Bayern Münih’in hem de dünya futbolunun efsaneleri arasında yer alan ve uzun yıllar boyunca Bayern’in kalesini koruyan Kahn, 2021 yılında kulübün CEO’su olarak atanmıştı.

Lahm geri dönebilir

Bild gazetesine göre Kahn’ın takımdaki geleceği tehlikeye girerken, SKY’ın yorumcusu Jan Oge Fjortoft da deneyimli futbol adamıyla ayrılık sürecine girildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz yaz Robert Lewandowski’nin kulüpten ayrılması nedeniyle eleştirilen Kahn’ın yerine geçecek isim ise netleşmedi. Başkan Herbert Hainer’in bu görevi de yürütebileceği belirtilirken, EURO 2024’ün turnuva organizasyonunda çalışan Phillip Lahm’ın ve onursal başkan Uli Hoeneß’in önümüzdeki süreçte yeniden Bayern Münih’e dönebileceği kaydedildi.