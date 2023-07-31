Harry Kane için kesenin ağzını açan Alman ekibi, teklifini yükseltiyor.

Robert Lewandowski’nin takımdan ayrılmasının ardından büyük bir santrfor problemi yaşayan ve bu yaz kadrosunu Harry Kane ile güçlendirmek isteyen Bayern Münih İngiliz ekibiyle pazarlıklarını sürdürürken, transfer görüşmelerine sürpriz bir isim de dahil oldu. The Telegraph’ta yer alan haberde Bayern’in 18 yaşındaki genç Fransız oyuncu Mathys Tel’i takas oyuncusu olarak önerebileceği belirtildi.

60 milyon sterlinlik ilk teklifin reddedilmesinin ardından sportif direktör Marco Neppe ile CEO Jan-Christian Dreesen’in Tottenham ile görüşmeleri yürütmek için Londra’ya gideceği belirtilirken, otoriteler tarafından “Yeni Mbappe” olarak lanse edilen ve Tottenham’ın da oldukça yakın bir ilgi gösterdiği Tel de bu görüşmelerde takımı değişen bir diğer isim olabilir.

Kanattan içe kat etme özelliği dikkat çekiyor

İlk olarak 2021 yılında Rennes formasıyla çıkış yapan Tel, bir yıl sonra bonuslarla birlikte 17,1 milyon sterlin karşılığında Bayern Münih’in yolunu tutmuştu.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 28 maçta altı gol atan Tel, bu gollerin beşini Bundesliga’da kaydetmişti. Kanattan içe kat etme özelliğiyle Mbappe’yi andıran Tel, takımdan ayrılmak istemese de Thomas Tuchel oyuncunun rolünün yedek kulübesinden gelmek olduğunu söylemiş ve kiralık olarak takımdan ayrılmasına açık kapı bırakmıştı.