Bayern Münih'in Harry Kane için 86 milyon Sterlin'lik iyileştirilmiş bir teklif hazırladığı bildiriliyor.

Bundesliga devi, İngiltere kaptanını istiyor

Spurs, forvetten ayrılmak istemiyor

Bayern, kesenin ağzını açıyor

NE OLDU? Bundesliga şampiyonu, İngiltere kaptanı Kane için ilk önce 60 milyon Sterlin'lik (76 milyon dolar) bir teklif yaptı. Ancak Tottenham, bu teklifi reddetti. Evening Standard'ın haberine göre Bayern, ikinci bir teklif hazırlıyor.

BÜYÜK RESİM: Bayern'in teklifini 86 milyon Sterlin'e kadar yükseltmeye istekli olduğu söyleniyor. Ancak Tottenham, 29 yaşındaki santrforunun ayrılmak istemesine rağmen Kane için en az 100 milyon Sterlin (127 milyon dolar) istediğini açıkça belirtti. Bu arada Kane, kontratı kapsamında Tottenham ile son sezonuna girecek.

ÜÇ FOTOĞRAF:

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Getty Images

SIRADA NE VAR? Kane, Tottenham'ın kendisini Premier Lig'den bir rakibine satmayacağını öğrendikten sonra yurt dışına taşınmaya karar verdi. La Liga devi Real Madrid ise odak noktasını PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'ye çevirdi.