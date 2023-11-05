Fenerbahçe'nin evinde Trabzonspor'a 3-2 kaybetmesiyle Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, gözünü Avrupa'ya çevirmiş durumda.
Galatasaray, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile çok kritik bir mücadeleye çıkacak.
Bayern Münih - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta mücadelesinde 8 Kasım Çarşamba akşamı Bayern Münih'e konuk olacak.
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Allianz Arena'da oynanacak maç, saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
Aslan, bu dev maç öncesinde grupta 4 puanla 2. sırada bulunuyor.