Senegalli yıldız, ülkesini ne kadar çok sevdiğini canını ortaya koyarak gösterdi.

Sadio Mane, Afrika Uluslar Kupası sırasında Senegal Milli Takımı için ölüm tehlikesi olmasına rağmen sahaya çıktığını açıkladı.

Senegalli yıldız, Liverpool'un kendisinden oynamasını istemediğini ve bu teklife karşı geldiğini aktardı.

30 yaşındaki forvet, ocak ayında Cape Verde'ye karşı oynadığı son 16 maçında Vozinha ile çarpışarak bir beyin sarsıntısı geçirdi ve sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Mane'ye en az beş gün dinlenmesi tavsiye edildi, bunun üzerine Liverpool izlenen protokolleri görmek için istekliydi.

Ancak Mane, ülkesinin çeyrek finalde çıkacağı maçta ne olursa olsun oynayacağını belirtti.

Mane, Senegal için ölmeye hazır mıydı?

Senegalli yıldız, Pro Direct Soccer France'a Senegal için hiçbir maçı kaçırmama konusundaki kararlılığını anlattı:

"Sakatlandığımda ve beyin sarsıntısı geçirdiğimde, o gün bundan hiç bahsetmedim.

"Liverpool, federasyona baskı yaptı ve FIFA'ya en az beş gün dinlenmeye ihtiyacım olduğunu ve bu nedenle çeyrek finali kaçıracağımı belirten bir mektup yazdı.

"Milli takım doktorumuz da bu kurallara uymak zorundaydı. Bunu bana söylediklerinde antrenörü aradım ve ona 'Doktor oynamamı istemiyor ve beni ilk 11'e koymalısın' dedim.

"Federasyon başkanını da aradım ve bir toplantı yapmamız gerektiğini, çünkü oynamam gerektiğini ve ölsem de oynayacağımı söyledim."

"Allah'a şükür her şey yolunda gitti"

Mane, son sekizde Ekvator Ginesi'ne karşı sahaya çıkarken "Oynamam gerektiğini biliyorum, ama bir sözleşme yapalım dedim. Bu benim sorumluluğum olacak ve bunu imzalayacağım.

"Eğer ölürsem, bunun benim hatam olduğunu söylemek zorundalar. Kimsenin suçu yok. 'Sadio oynayamazsın' dediler ama ben 'hayır, oynayacağım' dedim.

"Saat 1 veya 2 civarındaydı, herkes panikledi ve ben 'Koç, biliyorum sen bile korkuyorsun' dedim. 'Ölsem ya da ne olursa olsun, gönüllü oynadığımı söyleyen bir mektup yazmanız yeterli.' dediğimde herkes gergindi.

"Kağıdı imzalamadım, çünkü 'Hayır hayır mümkün değil' dediler ama ben hazırdım doktor 'Tamam maç günü sabah bir tarama yapalım' dedi.

"Sabah taramayı yaptık, Afrika Futbol Konfederasyonu'na gönderdik, doktorla görüştüler, hiçbir şey yoktu. Doktor, 'Tamam oynayabilirsin' dedi, çünkü bir kağıt imzaladığımı görmek karmaşık olurdu. Allah'a şükür her şey yolunda gitti" dedi.

Mane doğru seçimi mi yaptı?

Ekvator Ginesi karşısında oynayan Mane, Senegal'in 3-1'lik bir zafer kazanmasına yardımcı oldu.

Daha sonra yarı finalde Burkina Faso'yu aynı skorla yendiler ve finalde Mısır'ı mağlup ederek kupaya uzandılar.

120 dakika golsüz sona erdi, ancak Mane son derece önemli bir rol oynadığı maçta cesaretini korudu ve Senegal'e, tarihinde ilk kez bir kıta şampiyonluğu kazandırdı.

Daha fazlası için:

Manchester City oyuncusu Raheem Sterling, Chelsea 'ye transfer olmaya çok yakın