Bayern Münih forması giyen Eyüp Aydın Galatasaray’a transfer oldu

Türk kulüpleri için transferin kapanmasına sayılı saatler kala atağa kalkan Galatasaray, 19 yaşındaki gurbetçi oyuncuyu kadrosuna kattı.

Yaz transfer döneminde kadrosunu oldukça kaliteli ve ünlü isimlerle güçlendiren Galatasaray, transferde son saatlere girilirken bir de geleceğe yönelik takviye yaptı. Sarı-kırmızılı takım Sports Digitale’den Yağız Sabunoğlu’nun aktardığı bilgiye göre Bayern Münih’in kısa sürede İstanbul’da olacak gurbetçi futbolcusu Eyüp Aydın ile dört senelik anlaşmaya vardı.

Beşiktaş da istemişti

Habere göre Galatasaray ile anlaşan Eyüp Aydın 2023/24 sezonunda 240 bin euro net maaş kazanacak. Sonraki yıllarda bu rakam kademeli olarak artacak ve yuncu 50 bin euro da imza parası alacak. Orta sahada 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabilen 19 yaşındaki oyuncunun Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yazında sona erecekti.

Transfermarkt’a göre güncel piyasa değeri 800 bin euro olan solak futbolcu alt yaş kategorilerinde Almanya Milli Takımı için de oynamıştı. Bayern Münih’in B takım kadrosunda yer alan Eyüp, futbola Heidenheim altyapısında başlamış ve 2017 yazında bu takımdan Bayern Münih altyapısına transfer olmuştu. 2004 doğumlu futbolcunun adı bir dönem Beşiktaş ile de anılıyordu.