Avusturyalı yıldızın, artık kendisine has bir kutlama şekli var.

Real Madrid oyuncularının Şampiyonlar Ligi final zaferinin ardından yaptığı çılgın kutlamalar arasında en dikkat çekeni David Alaba'nınki oldu.

Avusturyalı defans oyuncusu, takımının Avrupa kupası final maçında Liverpool'a karşı 1-0'lık galibiyetinin ardından Stade de France'ın etrafında sandalye sallarken görüldü.

Sandalye kutlaması, Alaba'nın sevinç içinde ilk kez bir koltuk sallaması olmadığı için, son zamanlarda bu onun imza kutlaması haline geldi.

David Alaba sandalye kutlaması nedir?

Kutlama oldukça basit.

29 yaşındaki oyuncu bir sandalyeyi havaya kaldırıyor ve takımının taraftarlarının önünde sallıyor.

Fransa'daki zaferden sonra, takım arkadaşı Eder Militao onun için bir tane sandalye getirdiğinde Avusturyalı oyuncu bu sevincini tekrarladı.

Tecrübeli futbolcu, daha sonra onu havaya kaldırdı ve taraftarların önünde salladı.

Alaba neden bir sandalyeyle kutlama yapıyor?

Avusturyalı yıldızın, sandalye kutlaması başlangıçta anlık bir olaydı.

Madrid'in 2021-22 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain'e karşı aldığı geri dönüş zaferinin ardından bu sevinç hareketi başladı.

İspanyol devi, çeyrek finaldeki dev mücadele sonrasında büyük bir başarı elde ederken Alaba, takımının galibiyetini kutlarken havaya sandalye kaldırdı.

O günden sonra, bu hareket artık onun sevinciydi.

Kutlama hakkında bir soru sorulduğunda, "Ara sıra yeni kutlamalar denemek güzel. Ve sandalye tam doğru zamanda doğru yerdeydi. Bunu düşünmedim, sadece o anki duyguyla hareket ettim” dedi.

Madrid, La Liga'yı kazandıktan sonra da bir sandalye yine havadaydı.

Real Madrid, Barcelona’nın önünde ligi zirvede bitirdi ve Alaba kutlamanın bir parçası olarak sandalye kaldırma hareketi yaptı.

Bu sevinç göstergesinin devam etme sebebi, tabii ki takıma uğur getirmesiydi.

Alaba da bu fırsatı kaçırmayacak kadar tecrübeli bir oyuncu olduğu için, Madrid’in bundan sonraki her seferinde bu hareketi yapması bekleniyor.

Avusturyalı futbolcu, Bayern Münih'ten Real Madrid’e ücretsiz bir şekilde transfer oldu. Madrid’in 2021-22 sezonunu iki kupayla tamamlamasıyla toplamda 46 maçta yer aldı.

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