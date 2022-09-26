Hollandalı eski futbolcu, gelecekteki planlarından bahsetti.

2021 yılında futbolu bırakan Arjen Robben, kariyer planlaması için seçeneklerini düşünüyor.

Hâlâ kararısz görünen Bayern Münih efsanesi, teknik direktör olabileceğinin sinyallerini verirken, ilginç bir düşüncesini de ortaya çıkardı.

Robben, süpermarkette bir yönetici olabileceğini de söyledi.

Ne söylendi?

Telegraaf'a konuşan Hollandalı eski kanat oyuncusu, gelecek planlarıyla ilgili şu yorumu yaptı:

Beş yıl içinde beni belki bir antrenör olarak görürsünüz, belki de süpermarkette bir yönetici olarak görürsünüz."

Arjen Robben'in kariyeri

Futbola Hollanda'da Groningen altyapısında başlayan Robben, daha sonra arkasına hiç bakmadı. PSV Eindhoven'da oynadıktan sonra Chelsea'ya transfer olan Hollandalı, ardından Real Madrid'e gitti ve kariyerinde zirveyi gördü.

Daha sonra, efsane olacağı Bayern Münih'e transfer olan Robben, burada başarılarla dolu 10 yıl geçirdi. 2019'da futbola ara veren kanat oyuncusu, 2020'de Groningen'de bir süre daha oynadıktan sonra 2022'de futbolculuk kariyerini noktaladı.

Robben'in sekiz Bundesliga, iki Premier Lig ve bir Şamiyonlar Ligi şampiyonluğu dahil olmak üzere toplamda 32 kupası bulunuyor.