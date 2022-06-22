Fransız yıldız, ona şans getiren bandajı hakkında ilk kez konuştu.

Şahin gözlü futbol taraftarları, Karim Benzema'nın bu günlerde maçlar sırasında eline bandaj takma eğiliminde olduğunu fark etmiş olabilir.

Real Madrid'in eski yıldızları Jose Antonio Camacho ve Chendo da bandaj takıyordu, ancak forvetin sahaya her çıktığında elini sarmasının nedeni bu geleneği takip etmek değil.

GOAL, Fransız yıldızın neden sahada eline bandaj taktığını açıklıyor.

Karim Benzema neden eline bandaj takıyor?

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Her şey Fransız golcünün, 13 Ocak 2019'da bir La Liga maçında Real Betis defans oyuncusu Marc Bartra ile çarpışmasıyla başladı.

Benzema sağ elinin serçe parmağını kırdı ve elinin düzelmesi için ameliyat olması önerildi ve yaklaşık iki aylık bir iyileşme sürecine girdi.

Sadece bir maçı kaçırdı. Kral Kral Kupası'nda Leganes'e karşı olan mücadelede oynamadı. Benzema, Sevilla maçına ilk kez bir bandajla çıktı.

Sonraki 4 maçta 6 gol attı ve elindeki bandaj, ona şans getirdi.

Bunun üzerine yıldız oyuncu, eline taktığı bandajı gol sevincinin bir parçası yaptı.

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Benzema, 2018-19 sezonunun ardından yaz aylarında serçe parmağı için harekete geçti.

Parmağının tamamen iyileşmeme ihtimali vardı ve o, rehabilitasyonunu aceleye getirdi.

Elini bir bandajla ağır bir şekilde bağlayarak oynamaya devam etti ve bir daha asla arkasına bakmadı.

Benzema bandajı ne zamana kadar takacak?

Sakatlığından bu yana ortalama 30'dan fazla gol atan Benzema, Ekim 2021'de Şampiyonlar Ligi'nde bir grup maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında hala bandajı takması gerektiğini açıkladı.

"Ameliyat oldum, ama ameliyat olunca iki ay sahalardan uzak kalmam gerekiyor.

"Parmağımı tekrar incittim, ancak durup başka bir ameliyat olacak vaktim yok, bu yüzden maça çıkarken bandaj takıyorum."

Benzema’nın, ona şans getiren bandajını süresiz olarak mı takacağı yoksa tamamen iyileştikten sonra mı çıkaracağı henüz belli değil.

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