Bayern Münih Declan Rice’ı pahalı olduğu için transfer edemedi

Herbert Rainer, İngiliz oyuncuyla ilgilendiklerini ancak transfer edemediklerini açıkladı.

Bayern Münih Başkanı Herbert Rainer, yaz transfer döneminde Arsenal’e katılan Declan Rice’ın kendilerinin de transfer listesinde olduğunu ancak İngiliz oyuncunun Alman kulübü için çok pahalı olduğunu belirtti. Rice’ı alamayacaklarını anlayınca farklı transfer hedeflerinin peşinde koştuklarını belirten Rainer, yıldız oyuncunun kalitesine vurgu yapmayı ihmal etmedi.

Thomas Tuchel’in orta sahaya yeni bir takviye talebi doğrultusunda gündeme gelen Rice için en az 100 milyon sterlin talep eden West Ham bu transferin önünde en önemli engel oldu.

Rice olmayınca Laimer geldi

Transfer dönemlerinde kulüp çıkarlarının ana unsurları olduğunu belirten Rainer, “Rice transferi maddi imkanlarımız açısından mümkün görünmüyordu. Biz de önceliklerimizi farklı oyuncular olarak belirledik” dedi.

Rice 105 milyon sterlin karşılığında Arsenal’in yolunu tutarken, kulüp tarihinin de en pahalı oyuncusu olmuştu. Yıldız ismi kadrosuna dahil edemeyen Bayern Münih yönetimi ise RB Leipzig ile olan kontratı sona eren Konrad Laimer’i transfer etmiş ve Manchester United’daki kiralık sözleşmesi sona eren Marcel Sabitzer yeniden Bayern Münih’e geri dönmüştü.