Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn: Ronaldo'yu transfer etmeyeceğiz

Alman ekibinin efsane ismi, Cristiano Ronaldo'yu sevdiklerini ancak transfer etmeyi düşünmediklerini söyledi.

Bayern Münih'in efsane kalecisi ve CEO'su Oliver Kahn, serbest oyuncu statüsünde bulunan Cristiano Ronaldo'nun Alman ekibine transfer olacağı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Temmuz ayında yaptığı açıklamada Portekizli efsanenin tarihin en iyilerinden biri olduğunu belirten Kahn, SKY Sports'a yaptığı açıklamada buna rağmen bu transferle ilgilenmediklerini söyledi.

Kahn ne söyledi?

"Ronaldo transferini gözardı edebiliriz. Bunu düşündük ve değerlendirdik. Ronaldo'yu hepimiz seviyoruz ama stratejimiz daha farklı. Nasıl bir kadro oluşturmak istediğimizle ilgili net bir fikrimiz ve felsefeimiz var. Ronaldo planlarımız arasında yok ve olmayacak"

Yaz aylarında Barcelona'ya transfer olan Robert Lewandowski'nin boşluğunu dolduracak bir santrfor arayışını sürdüren Bayern Münih'in, öncelikli hedefinin Tottenham forması giyen Harry Kane olduğu tahmin ediliyor.

Bayern'in İngiliz ekibiyle kontratı 2024 yılına dek sürecek olan Kane için 100 milyon euro ödemeye hazır olduğu biliniyor.