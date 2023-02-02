Barcelona'nın transfer listesinde yer alan Fransız sağ bek için talep edilen bonservis bedeli belli oldu.

Kış transfer döneminde kadrosunu Manchester City'nin Portekizli beki Joao Cancelo ile güçlendiren Bayern Münih, Barcelona'nın transfer listesinde yer alan Fransız oyuncusu Benjamin Pavard için 30 milyon euro talep etti.

Cancelo'nun serbest kalma bedelinin bir kısmını Pavard'ın satışıyla karşılamak isteyen Alman ekibi bu transfere sıcak bakıyor.

Barcelona yönetiminin La Liga'nın katı finansal fair play kurallarından ötürü Pavard için talep edilen bu ücreti ödemesi oldukça zor görünüyor.

Barça'da sağ bek kalmadı

Ocak ayında Hector Bellerin'in takımdan ayrılmasının ardından asıl mevkisi sağ bek olan bir oyuncusu kalmayan Barcelona, bu pozisyonda Ronald Araujo ve Jules Kounde gibi oyuncuları oynatıyor.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla Bundesliga'da 15, Şampiyonlar Ligi'nde ise altı maça çıkan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, Alman devine 2019 yazında Stuttgart'tan 35 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Fransa Milli Takımı'nın da bir parçası olan Pavard, ülkesiyle Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşmayı da başarmıştı.