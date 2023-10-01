Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer: Harry Kane için Tottenham’a 100 milyon eurodan az ödedik

Bayern Münih’i yeni golcüsünün Alman devine maliyeti konusundaki spekülasyonlar devam ediyor.

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, attığı gollerle Alman devini hem Bundesliga’da hem de Şampiyonlar Ligi’nde sırtlayan Harry Kane’i 100 milyon euronun üstünde bir bedelle transfer ettikleri yönündeki haberleri yalanladı. Ödenen paranın bonuslar haricinde 100 milyon euronun altında olduğunu belirten Hainer’in açıklaması Bayern taraftarlarını sevindirdi.

Tottenham'ın geri alma opsiyonu var

Tottenham Başkanı Daniel Levy daha önce anlaşmada bir geri alma opsiyonunun yer aldığını söylemişti ve bu opsiyonun Kane’in Premier Lig’e dönme kararı alması halinde Tottenham’a avantaj sağlaması bekleniyor. Bayern formasıyla çıktığı ilk sekiz karşılaşmada rakip fileleri dokuz kez sarsan 30 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşlarına da dört gol pası verdi.

Attığı 213 golle Premier Lig tarihinde efsane golcü Alan Shearer’ın ardından en golcü ikinci oyuncu olan Kane, Tottenham ile Mauricio Pochettino yönetiminde bir Şampiyonlar Ligi finali oynasa da takımının ligde şampiyonluk mücadelesinin içinde yer almasını sağlayamamıştı. Tottenham’ın çok sayıda teklifi geri çevirmesi nedeniyle uzun yıllar kulüpte kalan Kane, yaz aylarında Bayern’e katılmıştı.