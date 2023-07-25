Bayern Münih’in başkanı Herbert Hainer İngiliz golcünün transferi için sabırsızlanıyor.

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Tottenham forması giyen Harry Kane’i kadroya katmak istediklerini söyledi. Kane’in kendileri adına son derece ilgi çekici bir alternatif olduğunu aktaran Hainer, Alman basınından Kicker’a yaptığı açıklamada Kane’nin Bundesliga’ya olan ilgiyi de arttıracağını söyledi.

Hainer ne söyledi?

“Bundesliga'nın artık çok fazla uluslararası yıldıza sahip olmadığını düşünüyorum. Bayern Münih her zaman Bundesliga’yı daha ilgi çekici hale getirmek için uluslararası yıldızlar bulmaya çalışan bir kulüp. Harry Kane de bu doğrultuda oldukça ilgi çekici bir isim. İngiltere Milli Takımı’nın kaptanı ve gol krallıkları yaşamış bir oyuncu. Bundesliga için çok iyi olacağına eminim”

Tottenham’daki sözleşmesinin son senesine giren Kane’in kontratını yenilememesi halinde bu yaz satılması bekleniyor. Benzer bir şekilde kontratının son senesine giren Kylian Mbappe’nin sözleşmesini uzatamayan PSG’nin de ilgi gösterdiği Kane için net bir santrfor arayan Manchester United’ın 100 milyon sterlinlik bir teklif yapmaya hazırlandığı biliniyor.