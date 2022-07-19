Alman devi, 17 yaşındaki oyuncu için Rennes'in kapısını aşındırdı.

Münihli yöneticilerin, geleceğin yıldız adaylarından Mathys Tel için olası bir anlaşma konusunda Rennes ile görüşmek üzere Fransa'da olduğunu GOAL onaylıyor.

Alman ekibi, 17 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalamaya hevesli ve oyuncu için sunulan iki teklif kulübü tarafından reddedildi.

Bayern, Serge Gnabry'nin sözleşmesinin uzatılması ve Sadio Mane ile defans oyuncusu Matthis De Ligt'in transfer edilmesinin ardından hücum hattını daha da geliştirmek istiyor.

Bu nedenle Mathys Tel için üçüncü bir teklifte bulundu.

Bayern'in Mathys Tel için yaptığı teklif hakkında ne biliyoruz?

Alman şampiyonu, 7 milyon Euro artı 10 milyon Euro tutarında bir bonus teklifinde bulundu.

Daha sonra bu teklifleri reddedilince 22,5 milyon Euro'luk ikinci bir teklifle yeniden Fransız ekibinin kapısı çalındı.

Bu teklifleri de kabul görmeyen Alman ekibi, Rennes'e oyuncu için üçüncü kez teklif yaptılar.

Rennes'in, yapılan bu yeni teklife hızlı bir şekilde cevap vermesi bekleniyor.

GOAL, Bayern Spor Direktörü Hasan Salihamidzic'in salı sabahı Rennes'in liderleriyle görüşmek ve beklentilerini öğrenmek için bir araya geldiğini biliyor.

Rennes, teklif üzerinde düşünecek ve günün sonunda hızlı bir cevap verecek.

Tel, Rennes için nasıl bir performans sergiledi?

17 yaşındaki oyuncu, Rennes formasıyla ilk profesyonel maçını 2021-22 sezonunda, Stade Brest'e karşı oynarken sahada beş dakika yer aldı.

Ligue 1'de altı kez, Avrupa Konferans Ligi'nde iki ve Fransa Coupe de France'da bir kez forma şansı buldu.

Toplamda, kulüp için 10 kez formasını sırtına geçirdi.

NXGN muhabiri Asad Raza şunları ekliyor:

"Rennes'den çıkan başka bir Fransız harikası var mı? Evet. Eduardo Camavinga, Ousmane Dembele ve Jeremy Doku gibi NXGN armatürlerinin hepsi Roazhon parkında olgunlaştı.

"Herhangi bir yerden ortaya çıkacak en iyi yeteneklerden bazıları, ancak size Tel'in en iyisi olabileceğini söylediğimizde bize güvenin.

"Her şey geçtiğimiz ağustos ayında 16 yaş 110 günlükken Camavinga'nın rekorunu kırarak Rennes tarihindeki en genç oyuncu olmasıyla başladı.

"O andan itibaren, Tel arkasına bakmadı. Esnek top sürme ile harika bir ivmeyi birleştiren bir forvet olan Tel, sezona Stade Rennais B formasıyla çıktığı altı maçta altı gol atarak serüvenine devam etti.

"Bu tür bir form dikkatlerden kaçmıyor. Bunu on üst düzey maç izledi, ancak Tel'in gerçekten damgasını vurduğu yer Fransa'ydı.

"Fransa'yı 17 Yaş Altı Euro'da zafere taşıma yolundaki üç gol, bir çıkış sezonuna yapıştırılan en önemli noktaydı.

"Bayern Münih bu yaz bir teklifte bulundu ve Tel'e A takımda oynama sözü verdi.

"Bretagne'den Bundesliga'ya kadar her adımını atacağından emin olabilirsiniz."

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