Bayern, Juventus ve Barcelona gibi takımlarda oynayan Arturo Vidal: "Flamengo, kariyerimin en mutlu dönemi olacak"

35 yaşındaki oyunucunun Brezilya devi ile uzun zamandır bir yakınlığı var ve Libertadores'u yeniden kazanmak için sabırsızlanıyor.

Şilili futbol efsanesi Arturo Vidal, Flamengo'ya transfer olmaktan memnun olduğunu doğrularken, kulüp için Copa Libertadores'u yeniden kazanmak için Rio de Janeiro'ya geldiğini açıkladı.

35 yaşındaki Vidal, Bayern Münih, Juventus, Barcelona ve Inter gibi dünyanın en büyük takımlarından bazılarında oynarken büyülü bir kariyere sahip oldu.

Şimdi, on yıldan fazla bir süre önce memleketi Colo Colo'dan ayrıldığından beri ilk kez Güney Amerika futboluna dönüyor.

'Libertadores için buradayım'

Vidal, eski Leverkusen takım arkadaşı Renato Augusto'dan duyduğundan beri Flamengo'dan etkilendiğini söyledi.

Pazartesi günkü tanıtımında "Uzun zamandır Flamengo için oynamak istiyordum" dedi.

"Onlar Güney Amerika'nın en iyi takımı. Kariyerimde kazanmaya devam etmek için olmam gereken yer burasıydı.

"Üç gündür burada antrenman yapıyorum, takımla tanıştım, birkaçına karşı oynadım. Güçlü, kazanan bir takım ve son maçta da bunu gösterdi. Daha iyi bir izlenim isteyemezdim.

"Libertadores'i kazanmak benim hayalim. Bunun için buradayım."

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Vidal'ın Libertadores hayali, biraz şansla birlikte kısa sürede gerçekleşebilir. biraz şansla kısa sürebilir.

Flamengo, son 16'da Kolombiyalı Deportes Tolima'yı eleyerek Güney Amerika'da çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde ise eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthias ile karşılaşacaklar. İlk maç 2 Ağustos'ta.

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