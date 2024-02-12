Bayer Leverkusen ve Tottenham, Real Madrid’den Arda Güler’i kiralamak için yarış halinde

İspanyol basını Real Madrid’in milli futbolcuyu kiralamaya hazırlandığını öne sürdü.

Real Madrid’in sahasında Girona ile oynadığı karşılaşmada takımına bir penaltı vuruşu kazandıran Arda Güler’in kiralık olarak takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

İspanyol basınından Super Deporte gazetesinin haberine göre; Bayer Leverkusen ve Tottenham, Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmanın hesaplarını yaparken, Arda’nın da yeterince forma şansı bulamadığı için kafasının karışık olduğu belirtildi.

Ya Ada ya Bundesliga

Haberde Real Madrid yönetiminin Arda’nın az süre almasının gelişimini durduracağı düşüncesi nedeniyle genç oyuncuyu kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı belirtilirken, gelecek yaz gerçekleşmesi beklenen bu transfer hamlesi için öne çıkan takımlar Premier Lig ekiplerinden Tottenham ve Bundesliga’da peri masalı gibi bir sezon geçiren Leverkusen oldu.

İspanyol basınında geçtiğimiz hafta Arda’nın teknik direktör Carlo Ancelotti ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve kendisi için önemli olup olmadığını sorduğu belirtilmişti. Bu görüşmenin ardından Girona maçının son bölümünde oyuna dahil olan Arda, yaz transfer döneminde astronomik ve büyük beklentilerle Fenerbahçe’den ayrılarak, Real Madrid’e gitmişti.