Bayer Leverkusen Genel Müdürü Simon Rolfes, Xabi Alonso’nun Liverpool’a gitmemesini sağlayacak üç nedeni açıkladı

Alman ekibinin genel müdürü son dönemin en popüler teknik direktörünün takımdan ayrılmayacağına inanıyor.

Bayer Leverkusen Genel Müdürü Simon Rolfes teknik direktörleri Xabi Alonso’nun Liverpool’un başına geçmemesi gerektiğini söyledi. Rolfes, Jürgen Klopp’un sezon sonunda görevden ayrılacağını açıklamasının ardından Liverpool’un bir numaralı teknik direktör adayı olan İspanyol çalıştırıcının Alman ekibindeki görevine devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Rolfes ne söyledi?

Sport1’e konuşan Rolfes, “Hem Alonso hem de ailesi kendisini burada son derece rahat hissediyor ve kulüpte nelere sahip olduğunun farkında. Leverkusen’de çok iyi bir takıma sahip ve gelecek yıl kadromuza yapacağımız takviyelerle birlikte kesinlikle üst düzey bir takımımız olacak. Tüm bunlar ve kontrat durumundan dolayı Xabi’nin bizimle kalacağına inanıyorum” dedi.

Öte yandan Liverpool yönetiminin Klopp’un yerine düşündüğü diğer adayların Brighton’a oynattığı topa sahip olma oyunuyla büyük beğeni toplayan İtalyan çalıştırıcı Roberto De Zerbi ve Sporting Lizbon’da üçlü savunmayla önemli başarılar elde eden Portekizli genç teknik direktör Ruben Amorim olduğu öğrenildi.