Güneydoğu ekibi, tecrübeli golcü ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Batuhan Karadeniz, kariyer anlamında Türk futbolunun en ilginç profillerinden biri.

Bir anda yakaladığı çıkış ve Beşiktaş döneminden sonraki ani düşüşü herkesin aklında. Uzun süredir ise gözden uzak liglerde forma giymeye devam ediyor.

31 yaşındaki santrfor en son Vanspor’da forma giydi ve kulüp, dün akşam yayınladığı duyuruda Batuhan ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Bu haber, doğal olarak sosyal medyada da çok konuşuldu.

Ne söylendi?

Vanspor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbolcumuz Batuhan Karadeniz ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Bugüne kadar profesyonel takımımızda verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.”

Batuhan Karadeniz’in 2022-23 sezonu performansı

Lig Kırmızı Grup ekibi Vanspor ile sezona başlayan Batuhan, bu sezon Güneydoğu ekibiyle 10 maça çıktı

Tecrübeli forvet, söz konusu 10 mücadelede bir gol kaydetti.

Batuhan şu anda serbest oyuncu statüsünde.