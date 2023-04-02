Beşiktaş yenilgisi sonrasında büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe’de teknik direktör değişimi gündeme geldi.

Fenerbahçe’de 4-2’lik Beşiktaş yenilgisi sonrasında büyük bir şok yaşanırken, sürpriz bir iddia gündeme geldi. NutSpor’da yorumculuk yapan eski milli futbolcu Batuhan Karadeniz, sarı-lacivertli takımın hafta içinde teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştireceğini öne sürdü. Son olarak Beşiktaş’ı çalıştıran Yalçın bu sezon hiçbir takımda görev yapmamıştı.

Jorge Jesus’un sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi doğrultusunda son dönemde sıklıkla Brezilya’ya dönüş sinyali vermesi iddiaları güçlendirirken, her iki taraftan da konuya dair bir açıklama gelmedi.

Çocukken Fenerbahçe taraftarıydı

Futbolculuk yıllarında Fenerbahçe forması giyen Yalçın, Fenerbahçe’ye imza atmadan önce yaptığı açıklamada çocukluk yıllarında ailecek Fenerbahçe’yi tuttuklarını söylemişti.

Türk futbolunda Dört Büyükler’in formasını giyen iki isimden biri olan Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamıştı.

Siyah-beyazlı takımdaki ikinci sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde gelen kötü sonuçların ardından görevinden ayrılan 50 yaşındaki teknik direktörün ismi bir süre önce A Milli Takım teknik direktörlüğü için de geçiyordu.