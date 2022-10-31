Beşiktaş'ın ve A Millî Takım'ın eski santrforu, Anfield Road'da yaşadığı hayal kırıklığını anlattı.

Türk futbolunun en ilginç kariyere sahip oyuncularından olan Batuhan Karadeniz, saha dışında adından söz ettirmeye devam ediyor.

31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta forma giyerken Liverpool deplasmanındaki bir anısını anlattı.

Karadeniz, ilk önce Liverpool taraftarlarının kendisini alkışladığını düşündü. Ancak hikâyenin sonu biraz sürpriz oldu.

Ne söylendi?

Twitch yayınında konuşan Karadeniz, şunları söyledi:

"Ertuğrul hoca, Liverpool maçında bana, 'Batuhan ısınmaya başla' dedi. Kendimi özel hissettim, kalktım.

"İngilizler, 'ouv yeah meah' bir anda alkışlamaya başladı. Ben de onları alkışladım. Sonra arkama bir baktım, Fernando Torres de ısınmaya kalkmış!"

Batuhan Karadeniz’in 2022-23 sezonu performansı

Lig Kırmızı Grup ekibi Vanspor ile sezona başlayan Batuhan, bu sezon Güneydoğu ekibiyle 10 maça çıktı.

Tecrübeli forvet, söz konusu 10 mücadelede bir gol kaydetti. Ancak daha sonra Vanspor, Karadeniz ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Batuhan şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunuyor ve sosyal medyada oldukça aktif.