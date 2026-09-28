Mısır Millî Takımı teknik direktörü Hüsam Hasan, son saatlerde takımın kalecisi Muhammed eş-Şınnavi hakkındaki açıklamalarıyla ilgili ortaya çıkan tartışmalara nokta koydu ve sözlerinin yanlış yorumlandığını, tüm oyunculara saygı ve takdir duyduğunu vurguladı.

Hüsam Hasan, Mısır'ın golsüz berabere kaldığı Angola maçının öncesinde düzenlenen basın toplantısında Mısır kalecisi Muhammed eş-Şınnavi'yi hedef almış ve şunları söylemişti: "Muhammed eş-Şınnavi bir dönem bitmiş durumdaydı, kulübünde oynamıyordu, buna rağmen Mısır Millî Takımı sayesinde eski seviyesine döndü. Sadece o değil, başka oyuncular da."

Hüsam Hasan, Mısır Millî Takımı ile Güney Sudan arasındaki karşılaşmaya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuyu düzeltti ve Ahli'nin kaptanını küçümsediğine dair söylentilere kesin bir yanıt verdi.

Hüsam Hasan açıklamalarında şunları söyledi: "Muhammed eş-Şınnavi hakkındaki sözlerim yanlış anlaşıldı, ben herkese saygı duyuyorum."

Mısır teknik direktörü asıl kastettiği şeyi şöyle açıkladı: "O dönemde eş-Şınnavi'nin omzundan sakat olduğunu söyledim, kimseyi küçümsemek istemedim, hepsi benim kardeşlerim ve evlatlarımdır."

Hüsam Hasan, eş-Şınnavi'nin millî takımdaki konumunu vurgulayarak şunları ekledi: "eş-Şınnavi, millî takıma sadakatle hizmet eden oyunculardan biri, ona ve tüm kalecilere güveniyoruz."

Hüsam Hasan mesajını, millî takımın tüm oyuncularına selam göndererek noktaladı: "Muhammed Hani gibi büyük oyunculara, kadroda bulunanlara ve eksik olan oyunculara tüm takdirlerimi sunuyorum."

Hüsam Hasan'ın bu açıklaması, yorum kapısını kapatmak ve Güney Sudan karşılaşması öncesinde millî takım kampında tam odaklanmayı yeniden sağlamak için geldi. Teknik ekip, ortamdaki istikrarı ve tüm oyuncular arasındaki birlik ruhunu korumaya özen gösteriyor.











