Başkan Dursun Özbek açıkladı: Muslera Galatasaray'dan kopmak üzere!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Muslera, Osimhen ve Icardi için son durumu paylaştı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig şampiyonluğunun ardından merakla beklenen açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, takımın önemli yıldızları Fernando Muslera, Victor Osimhen ve Mauro Icardi’nin geleceği hakkında konuştu.

Başkan Özbek, yeni sezon hedefleriyle ilgili olarak, “5. yıldız söylemi artık geride kaldı. O söylemi geride bırakıp 6. yıldız için çabalamalıyız” dedi.

Takım kaptanı Fernando Muslera’nın geleceği hakkında konuşan Özbek, “Muslera memleketine dönmek istiyor. Kalması için konuştum ama gitmekte çok ısrarcı. Biz de ısrarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Osimhen Şampiyonlar Ligi hayali kuruyor

Galatasaray'ın bu sezonki flaş transferlerinden Victor Osimhen’in durumuna da değinen Özbek, “Taraftarlarımızın Osimhen’i çok sevdiği aşikâr. O da çok iyi bir futbolcu, Galatasaray’a aidiyeti yüksek. Herkes böyle bir ismin Galatasaray’da olmasını arzu ediyor. Burada en önemli karar Osimhen’in vereceği karar. Bu sevgi seline ne cevap verecek, bunu onunla konuşacağız. Onun kararına göre biz de değerlendirmemizi yapacağız. Osimhen’i Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray formasıyla görmeyi herkes istiyor” dedi.

Icardi gelecek sezona hazır

Mauro Icardi’nin fiziksel durumu ve geleceği hakkında ise şu ifadeleri kullandı: “Icardi’yle dün görüştüm. Son derece fit ve hazır. Antrenmanlarına orada devam etti. Galatasaray’ın çok büyük değeri kendisi. Gelecek sezon da çok büyük fayda sağlayacaktır.”

Ayrıca Şampiyonlar Ligi planlamalarının uzun süredir sürdüğünü belirten Özbek, “Şampiyonlar Ligi kadrosunu oluşturmak için 1.5 ay önce çalışmaları başlattık. Ben taraftarlarımıza Şampiyonlar Ligi’nde iyi mücadele edecek bir takım sözü veriyorum” açıklamasını yaptı.

“Başkanlık bizim için bir görevdir”

Galatasaray’daki başkanlık süreciyle ilgili konuşan Özbek, “Galatasaray’da hiç kimse, ‘şu kadar dönem başkan olacağız’ demez. Verdiğiniz hizmet çerçevesinde camia sizi layık gördüyse başkanlık yapmanızı isterler. Başkanlar, yönetimler kendi kendilerine, ‘1 dönem daha devam edelim’ demezler. Böyle bir şey bizim hanemizde yok” diyerek sözlerini tamamladı.