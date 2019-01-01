Başına darbe alan David Ospina hastaneye kaldırıldı

Napoli'nin Kolombiyalı file bekçisi David Ospina, Udinese maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

'nin deneyimli file bekçisi David Ospina, takımının ile oynadığı maçta korkuttu.

Kolombiyalı file bekçisi maçın başında Ignacio Pussetto ile girdiği mücadelede başına sert bir darbe aldı.

Tedavisi saha içinde yapılan Ospina, başına yapılan bandajla oyuna devam etti.

Ancak ilk yarının son anlarında fenalaşan başarılı file bekçisi kendisini yere bıraktı ve birkaç saniyelik baygınlık geçirdi.

Sağlık görevlilerinin anında müdahale ettiği Ospina daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sky Italia'nın haberine göre Ospina'nın ilk testlerinde herhangi bir sorun çıkmadı. Kafa travması yaşadığı belirtilen oyuncu 24-48 saat hastanede gözlem altında tutulacak.

Napoli, Ospina'yı 'den satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı.