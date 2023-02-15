Alman hoca, Trabzonspor maçının 'önemsiz' olduğunu vurgulayarak deprem felaketi için farkındalık oluşturdu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında perşembe akşamı Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Basel, Türkiye'de yaşanan deprem felaketi için oldukça duyarlı bir tavır sergiledi.

Mücadele öncesinde çarşamba akşamı basın toplantısı düzenleyen Basel Teknik Direktörü Heiko Vogel, karşılaşmanın önemsiz olduğunu vurguladı.

İsviçre ekibinin hocası ayrıca gol attıkları takdirde sevinç yaşamayacaklarını da belirtti.

Ne söylendi?

Trabzon'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alman teknik direktör, şunları söyledi:

"Yarın oynanacak karşılaşmanın futbol anlamında pek önemi yok. Trabzonspor'un yardım kampanyasını destekliyoruz. Rakibimizi, bu düşünceyle maça çıkacakları için tebrik ediyoruz.

"Maçın gelirini depremzedelere göndermeyi biz de destekliyoruz. Yarınki maç önemsiz. Herhangi bir golde hiçbir şekilde gol sevincinin yapılmayacağını oyuncularıma söyleyeceğim.

"Biz de bu konuda saygılı davranmaya gayret göstereceğiz. Oynamak zorunda olduğumuz bir karşılaşma. Ekstra hiçbir motivasyonumuz yok. Rövanş maçında biz de bağış kampanyası yapmayı düşünüyoruz."

Vogel ve Basel'i ne bekliyor?

İsviçre Süper Lig'de 25 puanla altıncı sırada bulunan Basel, gözünü şimdi Konferans Ligi'ne dikmiş durumda.

Vogel'in öğrencileri Trabzonspor maçının ardından lige geri dönecek ve 19 Şubat'ta Servette ile evinde karşılaşacak.

Basel, ligi geçtiğimiz sezon 62 puanla şampiyon Zürih'in ardından ikinci sırada tamamlamıştı.