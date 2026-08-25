İngiliz forvet Liam Delap, Chelsea ile yaşadığı zorlu deneyime son vermeye yaklaşıyor. Oyuncu, yaklaşık 40 milyon sterlin değerinde tahmin edilen bir transferle Nottingham Forest'a katılmaya bir adım kadar yakın konumda bulunuyor.

İngiliz "The Sun" gazetesine göre bu transfer, geçen yaz oyuncunun Ipswich Town'dan 30 milyon sterlin karşılığında transfer edilmesinin ardından yakın zamana kadar başarısız bir hamle olarak sınıflandırılan bir yatırımdan Londra kulübünün maddi kâr elde etmesini sağlayacak.

Delap, geçtiğimiz sezon Chelsea'de iz bırakmayı başaramadı; Premier Lig'de geçtiğimiz ocak ayında Fulham ağlarına bulduğu tek bir golle yetindi. Takımın hücum hattında yaşadığı gol sıkıntısının ardından Chelsea taraftarları, o dönem Bayern Münih'e kiralık gönderilen forvet Nicolas Jackson'ın geri dönmesini talep etme noktasına geldi.

Bu hamleler, Nottingham Forest'ın yeni teknik direktörü ve Premier Lig'in en yüksek maaş alan antrenörlerinden biri olan Avusturyalı Oliver Glasner'in doğrudan talebiyle geliyor. Glasner, eski kulübü Crystal Palace'ın yönetimiyle maddi hedefler konusunda yaşadığı bilinen anlaşmazlıkların ardından, transfer piyasasında kulüp sahibi Evangelos Marinakis'ten tam destek almayı umuyor.

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Forest, açılış haftasında Leeds United karşısında tek golle alınan hayal kırıklığı yaratan mağlubiyetin, Igor Jesus ve Chris Wood ikilisinin etkisizliğinin ve ayrıca forvet Taiwo Awoniyi'nin 9 milyon sterlin karşılığında Coventry City'ye transfer olmasının ardından hücum hattındaki boşluğu doldurmayı hedefliyor. Kulüp yönetimi, Delap'in iki yıl önce Ipswich Town ile 12 gol attığı dönemdeki parlaklığını ve seviyesini yeniden yakalamasını umuyor.

Raporlar, Delap transferinin bu hafta sonundan önce resmen tamamlanabileceğini belirtiyor. Bu esnada Chelsea, yeni teknik direktörü Xabi Alonso yönetiminde hücum seçeneklerini yeniden düzenlemeyi sürdürdü.

Chelsea, hücum hattını tecrübeli Danny Welbeck'i transfer ederek Joao Pedro'ya destek bir seçenek olacak şekilde güçlendirdi; ayrıca Fransız ekibi Strasbourg'dan gelen Emmanuel Emegha'nın da takıma katılımını tamamladı. Buna karşılık Jackson, kiralık dönemi sona erdikten sonra takıma geri döndü; bu arada Aston Villa kulübünün, transfer döneminin kapanmasından önce onu transfer etmek için ciddi ilgi gösterdiğine dair haberler bulunuyor.