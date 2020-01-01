Başakşehir ve Beşiktaş, Bastos'un peşinde

Başakşehir ve Beşiktaş, Lazio forması giyen Angolalı stoper Bastos'un transferi için yarışıyor.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, 'dan ayrılması beklenen Bastos'un yeni adresinin olabileceğini öne sürdü.

ve Beşiktaş'ın 29 yaşındaki stoper için transfer görüşmelerini sürdürdüğü, Başakşehir'in mutlu sona yakın olan taraf olduğu ifade edildi.

Lazio’nun 2016 yazında Rus kulübü Rostov’dan 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Bastos, 93 resmi maçta forma giyerken 9 kez de rakip ağları sarstı.