Başakşehir ve Beşiktaş, Bastos'un peşinde
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İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Lazio'dan ayrılması beklenen Bastos'un yeni adresinin Türkiye olabileceğini öne sürdü.
Başakşehir ve Beşiktaş'ın 29 yaşındaki stoper için transfer görüşmelerini sürdürdüğü, Başakşehir'in mutlu sona yakın olan taraf olduğu ifade edildi.
Lazio’nun 2016 yazında Rus kulübü Rostov’dan 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Bastos, 93 resmi maçta forma giyerken 9 kez de rakip ağları sarstı.