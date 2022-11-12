Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: "Galatasaray'a teşekkür ediyorum"

Teknik direktörlük kariyerinde ilk kez yedi gol yiyen Belözoğlu, sarı-kırmızılı takıma teşekkür etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda 7-0 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından ne söyleneceği merakla beklenen Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, açıklamasıyla şaşırttı.

Belözoğlu, oyuncularının seviyesini gösteren Galatasaray'a teşekkür etti.

Ne söylendi?

Maçın ardından beIN SPORTS'a konuşan Başakşehir'in hocası, şunları söyledi:

"Öyle zorlu falan bir maç olmadı, çok kolay bir maç oldu. Galatasaray'a teşekkür ederim, oyuncularımızın seviyesini bize göstermiş oldular.

"Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösteren net bir maç oldu. Galatasaray'ı ve Okan hocayı tebrik ederim."

Okan Buruk ne dedi?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise karşılaşmanın ardından şunları söyledi:

"Bu ligin en iyi takımlarından biriyle oynuyorduk. Çok fazla maç oynadılar, Dünya Kupası öncesi son maç, bu anlamda biraz daha zor oldu. Bizim bir oyunumuz var, bunun üstünden gittik.

"Galatasaray çok pozisyona giriyor ama ne zaman atacak deniliyordu, bu maça nasip oldu.

"Bitiriş, bizim için etkileyici oldu. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi, üstüne bu galibiyet, bizim için çok önemli."

Başakşehir, tarihinde ilk kez yedi farklı bir mağlubiyet aldı ve Dünya Kupası arasına moralsiz girdi. Sarı-kırmızılılar ise uzun aranın ardından kaldığı yerden devam etmeyi amaçlayacak.