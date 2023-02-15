Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına büyük bir katkıda bulundu.

Depremzedeler için yardım toplanan Türkiye Tek Yürek kampanyasına futbol camiasından da elini taşın altına koyan isimler vardı.

Süper Lig'deki dört büyük kulübün başkanları Dursun Özbek, Ahmet Nur Çebi, Ahmet Ağaoğlu ve Ali Koç, depremzedeler için düzenlenen programda telefonlara bakıp canlı yayında bağış topladı.

Emre Belözoğlu'ndan büyük destek

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Hull City Kulübü sahibi Acun Ilıcalı aracılığıyla bu sezonki maaşının tamamını depremzedelere bağışladığını iletti.

Acun Ilıcalı, "Emre Belözoğlu, bu yılki bütün maaşını deprem bölgesine destek için kullanacağını açıkladı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan futbolcular Altay Bayındır, Cenk Tosun ve Kerem Aktürkoğlu da kampanyada görev aldı.

'Türkiye Tek Yürek' programında yaklaşık iki saatlik sürede 100 milyar liranın üzerinde bağış toplandı.