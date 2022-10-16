Yıldız futbolcuya büyük bir doğum günü jesti yapıldı.

Başakşehir'in 10 numarası Mesut Özil, 34. yaşına ayak bastı. Yıldız futbolcu, evinin önünde büyük bir sürprizle karşılaştı.

Özil'in doğum gününü kutlamak için evine giden mehteran takımı, Hz. Muhammed'e yazılmış olan ilahinin sözlerini Özil'e uyarlayıp jest yaptı.

Özil'in bu esnada ellerini bağlayıp beklemesi dikkat çekerken video, sosyal medyada kısa sürede viral haline geldi.

Ne söylendi?

Mehter takımının Özil'e bestelediği sözler şu şekilde:

"1988'de doğdu, futbolun üstüne bir güneş doğdu.

"Türklerin onuru, gururu oldu.

"İyi ki doğdun sen Mesut Özil.

"Adamın kralı, adamın hası. Futboluyla ezdi bütün dünyayı.

"Şanına yakışır bir destan yazdı.

"İyi ki doğdun, varsın sen Mesut Özil"